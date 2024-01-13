بلدية مصراتة: استمرار أعمال الدائري الثالث (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية مصراتة اليوم السبت استمرار أعمال الطريق الدائري الثالث بوضع الطبقة الثانية لرصف الطريق، وذلك ضمن المشروع البالغ قيمته أكثر من 3.7 مليون دينار.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قال وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، إن الوزارة ستقدم التسهيلات والإجراءات اللازمة كافة لاستقدام العمالة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس الذي يشرف على تنفيذه جهاز المرافق والإسكان وينفذه ائتلاف الشركات المصرية.

وتبلغ قيمة العقد الموقَّع مع ائتلاف الشركات المصرية في يناير 2022 نحو 3 مليارات و734 مليون دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس لجنة إدارة المشروع الدائري الثالث كمال البيطار.

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المشروع يُفترض أن ينتهي في أغسطس 2024

وأكد البيطار أن الشركات باشرت العمل في 20 أغسطس الماضي، في حين ينص العقد على تنفيذ المشروع في غضون 12 شهرًا، وهو «مشروط بتسليم الـ24 كيلومترًا بالكامل خالية من جميع العوائق».

جانب من أعمال وضع الطبقة الثانية في مشروع الدائري الثالث بمصراتة، 13 يناير 2024 (بلدية مصراتة)

جانب من أعمال وضع الطبقة الثانية في مشروع الدائري الثالث بمصراتة، 13 يناير 2024 (بلدية مصراتة)