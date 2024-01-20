حكومة حماد تفتتح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الجمعة، افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم شرق البلاد، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر افتتاح المقر مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية والمكلف بتسيير الوزارة أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي وعضو مجلس النواب حمد البنداق، ولفيف من أعيان وحكماء وأهالي البلدية.

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وقالت الحكومة إن هذا الافتتاح يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء وزير التخطيط والمالية أسامة حماد القاضية بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالشؤون المالية لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم، ياتي في إطار مساع الحكومة لتوفير المقار الحكومية في كل بلدية لرفع كاهل معاناة السفر عن المواطنين القاطنين في عدد من البلديات.

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حفل افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)