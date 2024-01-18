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حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف مجالسها التسييرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 06:00 مساء
حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف مجالسها التسييرية
وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب نصر شرح البال. (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
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قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بيان، اليوم الخميس، إن وزارة الأشغال العامة التابعة لها شرعت في تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية، معلنة إيقاف المجالس التسييرية السابقة لتلك الجمعيات.

وطالبت وزارة الأشغال العامة في البيان الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» القائمين على الجمعيات الإسكانية كافة «بضرورة الحضور إلى مكتب الإسكان التعاوني بديوان الوزارة الكائن في منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي مقابل معهد 10 مارس (شارع الملاحة)، مصحوبين بالمستندات القانونية لجمعياتهم وذلك لتجديد الإجراءات».

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ونوهت الوزارة إلى أن «المجالس الإدارية والتسييرية للجمعيات الإسكانية موقوفة عن العمل اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان»، ونبهت إلى «أنه في حال التخلف سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لإعادة تفعيل الجمعيات السكنية المتخلفة بإعادة تنسيبها إلى مؤسسين جدد».

تحذير من التعامل مع الجمعيات الإسكانية
كما طالبت الوزارة المصارف والجهات العامة والخاصة كافة «بعدم التعامل مع أي جمعية سكنية إلا بعد إصدار إذن التجديد المعتمد من قبلها»، مؤكدة أنها «لا تتحمل المسؤولية القانونية والاعتبارية تجاه التعامل مع أي جمعية لم تقم بتجديد إجراءاتها».

وأوضحت وزارة الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن مواعيد المراجعة بالخصوص ستكون يومي الأحد والخميس من كل أسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك في موعد أقصاه 14 من شهر فبراير من العام الجاري.

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