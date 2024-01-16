حكومة حماد تستعد لإطلاق قوافل الصحة المدرسية للعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة التابعة لها تستعد لإطلاق قوافل الصحة المدرسية للعام 2024، وذلك لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لطلاب المؤسسة التعليمية.

وأوضحت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن قوافل الصحة المدرسية سيجري إطلاقها بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية وبالتنسيق مع مراقبة التربية والتعليم في بلدية بنغازي، وبرعاية وتعليمات مباشرة من وزارة الصحة.

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وأضافت أن إدارة الخدمات الصحية بنغازي عقدت اجتماعًا موسعًا بالخصوص برئاسة ناصر الكاديكي، ضم جميع مديري المكاتب والأقسام، ووحدة التطعيمات بقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية، ومديري العيادات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الصحة المدرسية، ومنسقي الصحة المدرسية بمرافق الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مراقبة التربية والتعليم بنغازي.

وقالت الحكومة إن قوافل الصحة المدرسية تستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، وذلك بإجراء الكشف الطبي، وإعطاء التطعيمات المقررة للفئات المستهدفة، وإقامة برامج التوعية والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، والتغذية، ومتابعة البيئة المدرسية، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن خطة تحسين وتطوير الرعاية الصحية الأولية التي تبنتها الوزارة للرفع من الخدمات الطبية في القطاع الصحي.