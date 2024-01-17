حبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس، بتهمة سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، والاستيلاء على المال العام.

وأفاد بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن وكيل النيابة أجرى تحقيقًا في تقرير فحص أعمال مسؤول الإدارة المالية في بلدية حي الأندلس.

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وأضاف البيان أن المحقق توصل إلى تعمد المسؤول سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية، وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعها، حيث استولى على 197 ألف دينار، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة القضية.

وفي الثالث من يناير الجاري، قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 أكثر من 3700 جريمة فساد.