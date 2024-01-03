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شاهد في «تغطية خاصة»: عام الصحوة والتجديد للنيابة العامة.. إلى أين؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 09:46 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: عام الصحوة والتجديد للنيابة العامة.. إلى أين؟
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 3 يناير 2024
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يناقش برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، دلالات تصريحات النائب العام المستشار الصديق الصور حول انهيار سدي درنة، وتزوير الأرقام الوطنية، وهي المرة الثانية التي يتحدث فيها عن مجمل القضايا الجنائية خلال عام.

وقال الصور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن محكمة درنة قررت حجز الدعوى للحكم يوم 11 يناير الجاري، بعد رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة «ستة عشر مسؤولا عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

كما أعلن النائب العام اكتشاف شبهة جنائية في 11 ألفا و823 «قيدا عائليا»، ولا يزال التحقيق جاريا بشأنها، لافتا إلى أن أعضاء النيابة عملوا على مراجعة 124 مكتبا للسجل المدني، لبحث مدى تطابق بيانات القيد العائلي.

تصريحات النائب العام فتحت الباب لمحاسبات جنائية واسعة، فإلي أين تنفذ إجراءات النيابة العامة؟ وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: الخبير القانوني سامي الأطرش، والكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل، والمحلل السياسي إسلام الحاجي.

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