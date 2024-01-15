شاهد في برنامج «فلوسنا»: التجار.. بين مطرقة المركزي وسندان الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ملف مصير صغار التجار، في ظل اشتراط وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة، ما يعني عدم دخول البضائع المشتراة عن طريق السوق الموازية.

مواقف متباينة صاحبت قرار الوزارة، خاصة أن صغار التجار يعتمدون على السوق الموازية لإتمام عملياتهم التجارية، في الوقت الذي لا يوفر فيه المصرف المركزي أية أدوات أو خيارات أو إجراءات من أجل الحد من تداول العملة الأجنبية خارج سلطته.

وتقول وزارة الاقتصاد إن هذه الخطوة لمنع الحوالات غير القانونية التي تتسبب في عدم دقة البيانات التجارية، وتعزز السوق الموازية.

- الاقتصاد: فتح اعتمادات لسلع تتجاوز استهلاك السوق المحلية

وفي الثامن من يناير الجاري، اجتمعت الوزارة مع لجنة من التجار لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة

وقال الوزير المكلف سهيل بوشيحة إن الاعتمادات المصرفية التي جرى فتحها لكافة الاحتياجات بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد ستحافظ حق المستهلك والتجار، من خلال معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون.

ويناقش البرنامج هذا الملف مع كل من: وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل بوشيحة، ورجل الأعمال فوزي بوسديرة.

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