  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في برنامج «فلوسنا»: التجار.. بين مطرقة المركزي وسندان الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 11:43 مساء
شاهد في برنامج «فلوسنا»: التجار.. بين مطرقة المركزي وسندان الحكومة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 15 يناير 2024
alwasat radio

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ملف مصير صغار التجار، في ظل اشتراط وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة، ما يعني عدم دخول البضائع المشتراة عن طريق السوق الموازية.

مواقف متباينة صاحبت قرار الوزارة، خاصة أن صغار التجار يعتمدون على السوق الموازية لإتمام عملياتهم التجارية، في الوقت الذي لا يوفر فيه المصرف المركزي أية أدوات أو خيارات أو إجراءات من أجل الحد من تداول العملة الأجنبية خارج سلطته.

وتقول وزارة الاقتصاد إن هذه الخطوة لمنع الحوالات غير القانونية التي تتسبب في عدم دقة البيانات التجارية، وتعزز السوق الموازية.

- الاقتصاد: فتح اعتمادات لسلع تتجاوز استهلاك السوق المحلية

وفي الثامن من يناير الجاري، اجتمعت الوزارة مع لجنة من التجار لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة

وقال الوزير المكلف سهيل بوشيحة إن الاعتمادات المصرفية التي جرى فتحها لكافة الاحتياجات بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد ستحافظ حق المستهلك والتجار، من خلال معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون.

ويناقش البرنامج هذا الملف مع كل من: وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل بوشيحة، ورجل الأعمال فوزي بوسديرة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا

اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الدبيبة تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى موسكو
حكومة الدبيبة تنوي إرسال وفد اقتصادي إلى موسكو
عون يرحب بالتعاون المشترك مع شركات النفط العالمية
عون يرحب بالتعاون المشترك مع شركات النفط العالمية
شاهد في «هنا ليبيا»: قصة محمد توغو مع «طوفان درنة»
شاهد في «هنا ليبيا»: قصة محمد توغو مع «طوفان درنة»
اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة بمشاركة باتيلي
اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة ...
رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة
رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
المزيد
الباعور يبحث مساعي فتح المجال الجوي بين ليبيا واليونان
الباعور يبحث مساعي فتح المجال الجوي بين ليبيا واليونان...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: التجار.. بين مطرقة المركزي وسندان الحكومة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: التجار.. بين مطرقة المركزي وسندان ......
الباعور يناقش ترتيبات زيارة اللافي إلى طوكيو وفتح السفارة اليابانية في طرابلس
الباعور يناقش ترتيبات زيارة اللافي إلى طوكيو وفتح السفارة ......
رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة
رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة...
اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة بمشاركة باتيلي
اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ......
المزيد