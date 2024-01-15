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وزير الداخلية الإيطالي: التعاون مع ليبيا وتونس منع وصول 121 ألف مهاجر إلى سواحلنا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:56 صباحا
وزير الداخلية الإيطالي: التعاون مع ليبيا وتونس منع وصول 121 ألف مهاجر إلى سواحلنا
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي. (أرشيفية: وكالة إنسا الإيطالية)
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قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن التعاون مع ليبيا وتونس حال دون وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام 2023 من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر.

وكشف بيانتيدوسي، خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية «شنغن»، عن القبض على 550 مهربًا في عامي 2022 و2023 كما نقلت وكالة «إنسا» الإيطالية.

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وأشار الوزير إلى وصول «157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ105 آلاف في العام 2022 بينهم 14 ألف قاصر»، وقال: «كان هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتوائها على مدار الأشهر إلى أقل من 50%».

وأضاف بيانتيدوسي أن هذه «البيانات لا تتوافق مع هدف الحكومة، لكن كان من الممكن أن تكون هناك أرقام أكبر لو لم نعتمد الإجراءات التي اعتمدناها في الأشهر الأخيرة»، وتابع أن نظام الاستقبال «صمد في وجه التدفق غير العادي حيث يجرى استضافة حوالي 140 ألف مهاجر حاليا».

للإشارة تعد ليبيا وتونس نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

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