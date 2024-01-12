«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة على طول الساحل تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.