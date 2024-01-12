«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة على طول الساحل تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر ويصل إلى 3.00 أمتار على ساحل شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل شحات.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
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