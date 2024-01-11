ضبط شخص يبيع دولارات مزيفة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس شخصا يتاجر في عملة أجنبية «الدولار» مزيفة.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد المتهم في مركز شرطة غوط الشعال بشرائه منه 2700 دولار، اتضح أن من بينها 1300 دولار مزيفة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

ضبط المتهم بالاتجار في الدولارات المزيفة

وتابع أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي القضية، وتوصلوا إلى المتهم الذي اعترف ببيعه الدولارات المزيفة، وأنه جلبها من الخارج.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة، وإحالة المتهم إلى مركز غوط الشعال تمهيدا لتقديمه إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.