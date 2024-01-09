الدبيبة يوجه بتطوير أكاديمية الدراسات البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة تعليماته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بإعداد التصاميم والصيانات والإنشاءات اللازمة ليصبح مقر أكاديمية الدراسات البحرية تجمُّعًا لجميع الكليات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وشارك الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة لرئاسة الأركان العامة التي أقيمت في مدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بمدينة طرابلس.

وأكد الدبيبة في كلمته بالمناسبة ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وأهمها رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي كل المجالات.

- بمشاركة الدبيبة والحداد.. تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان

وقال الدبيبة «اليوم نشهد بناء كوادر المؤسسة العسكرية من خلال تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان وحصولهم على درجة الماجستير».

وأشاد رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد في كلمة بالمناسبة بالتعاون المثمر بين أكاديمية الدراسات العليا وكلية القيادة والأركان، وتخريج الدفعة الأولى عبر هذه العملية، متوقعًا أن تسهم في بناء المؤسسة العسكرية وفق ضوابط علمية.