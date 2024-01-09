بمشاركة الدبيبة والحداد.. تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة للقوات التابعة للحكومة الفريق أول محمد الحداد، اليوم الثلاثاء، في حفل تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة لرئاسة الأركان، وذلك في مدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وأكد الدبيبة، خلال كلمته في الحفل، ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ورفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية، مشددا على «انطلاق مسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي كل المجالات»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» الرسمية. بدوره، نوه الحداد بـ«التعاون المثمر» بين أكاديمية الدراسات العليا وكلية القيادة والأركان.

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كما شارك في الاحتفال مدير الأكاديمية الليبية رمضان المدني، وعدد من مديري الإدارات بالأكاديمية ووزارتي الدفاع والتعليم العالي.

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في تخريج دفعة من كلية القيادة والأركان، 9 يناير 2024. (حكومتنا)