الحداد يشهد التمرين التعبوي «إعصار 2» في منطقة دوفان

القاهرة - بوابة الوسط

شهد رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، التمرين التعبوي «إعصار 2» الذي نُفذ في منطقة دوفان جنوب مدينة مصراتة بمشاركة وحدات مختلفة من الهيئات والإدارات والصنوف والألوية المستقلة.

وصادق الحداد على مراحل التمرين، للبدء في العمليات، واستمع إلى شروح تفصيلية حوله من الفريق المختص، وأعطى الإذن بعدها لآمر اللواء «53 مشاة مستقل» مشرف المشروع للبدء بالتمرين، أمس الخميس، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة.

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حضر التمرين عدد من آمري المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات برئاسة الأركان العامة، وآمرو الألوية المشاركة في المناورة، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية عدة.

من فعاليات التمرين التعبوي «إعصار 2» في منطقة دوفان، 22 ديسمبر 2023. (رئاسة الأركان)

من فعاليات التمرين التعبوي «إعصار 2» في منطقة دوفان، 22 ديسمبر 2023. (رئاسة الأركان)

من فعاليات التمرين التعبوي «إعصار 2» في منطقة دوفان، 22 ديسمبر 2023. (رئاسة الأركان)

من فعاليات التمرين التعبوي «إعصار 2» في منطقة دوفان، 22 ديسمبر 2023. (رئاسة الأركان)