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المنفي يترأس اجتماعا عسكريا موسعا بحضور الحداد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 03:30 مساء
المنفي يترأس اجتماعا عسكريا موسعا بحضور الحداد
اجتماع عسكري موسع برئاسة المنفي، 2 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عسكريًا موسعًا، فيما لم يوضح بيان صادر عن المجلس محاور اللقاء.

وضم الاجتماع إلى جانب المنفي رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية والمدعي العام العسكري ورئيس هيئة العمليات، وأعضاء اللجنة العسكرية «5+5» عن المنطقة الغربية.

- المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية
الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس والجزائر

والتقى المنفي قبل أسبوع مع الحداد الذي أطلعه على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية الغربية مع كل من تونس والجزائر، إضافة إلى الوضع الأمني بصفة عامة بمنطقة الساحل الغربي.

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