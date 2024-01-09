«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و4 أمتار ويصل، اليوم الثلاثاء، إلى 4.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- رياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 75.00 و3.50 متر.

- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة بسبب ارتفاع الموج إلى جيدة غدا.