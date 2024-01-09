«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و4 أمتار ويصل، اليوم الثلاثاء، إلى 4.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 75.00 و3.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب ارتفاع الموج إلى جيدة غدا.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على معظم الساحل.
- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين10 و30 عقدة وتصل اليوم إلى 35 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و4.00 أمتار ويصل اليوم إلى 4.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة وشحات.
- البحر مضطرب الموج ويكون شديد الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
تعليقات