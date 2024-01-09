العابد يبحث مع الباعور التعاون الدولي في مجالات العمل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، أمس الإثنين، مع المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور التعاون الدولي في مجالات العمل المختلفة.

وتطرق اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس إلى التنسيق لتنظيم سوق العمل، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة العمل لم يضف مزيد التفاصيل.

- العابد يبحث استئناف تدريب الباحثين عن العمل في بلدية زويلة

- رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة العمل والتأهيل رصد 45 ألفا و124 ازدواجا وظيفيا في عموم البلاد خلال العام 2023، وأشارت إلى تقدم 22 ألفا و675 موظفا لتسوية الازدواج الوظيفي، بينما جرى إيقاف 19 ألفا و124 موظفا.