  • Alwasat News
Atwasat

رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:22 صباحا
رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023
وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، رصد 45 ألفا و124 ازدواجًا وظيفيًا في عموم البلاد خلال العام 2023.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي والحملات التفتيشية للعام 2023.

وبلغ عدد البيانات التي تحققت منها الحملات التفتيشية 338 ألفا و962 ملفًا، شملت 206 مكاتب بالجهاز الإداري والشركات والقطاع الخاص.

- 3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية
- العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي

وعن نتائج لجنة تسوية الازدواج الوظيفي أشارت الوزارة إلى تقدم 22 ألفًا و675 موظفًا للتسوية، بينما بلغت الإيقافات 19 ألفا و124 موظفًا، لافتة إلى إحالة جميع الاستقالات إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن إجمالي مواقع العمل التي جرى زيارتها في مختلف البلديات بلغ 1902 موقع.

وفي 11 يونيو الماضي أعلن وزير العمل علي العابد إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟
«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء
حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»
ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعًا أثريًا لدى «يونسكو»...
رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023
رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: استقطاب حاد بشأن صفقة حقل الحمادة...
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب
تكالة يخاطب عقيلة مجددًا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن ......
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)
مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)...
المزيد