رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، رصد 45 ألفا و124 ازدواجًا وظيفيًا في عموم البلاد خلال العام 2023.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي والحملات التفتيشية للعام 2023.

وبلغ عدد البيانات التي تحققت منها الحملات التفتيشية 338 ألفا و962 ملفًا، شملت 206 مكاتب بالجهاز الإداري والشركات والقطاع الخاص.

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وعن نتائج لجنة تسوية الازدواج الوظيفي أشارت الوزارة إلى تقدم 22 ألفًا و675 موظفًا للتسوية، بينما بلغت الإيقافات 19 ألفا و124 موظفًا، لافتة إلى إحالة جميع الاستقالات إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن إجمالي مواقع العمل التي جرى زيارتها في مختلف البلديات بلغ 1902 موقع.

وفي 11 يونيو الماضي أعلن وزير العمل علي العابد إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».