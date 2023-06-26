العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن 86% من العاملين في الشركة الليبية للبريد والتقنية القابضة لديهم ازدواج وظيفي، بواقع 142 من 166 موظفا.

ونشرت الوزارة نتائج الحملات التفتيشية التي استهدفت رصد الازدواجية الوظيفية للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وفي باقي شركات الاتصالات، تراوحت النسبة بين 6 و17%، بإجمالي 1092 موظفا، من أصل 11 ألفا و434 موظفا.

2184 موظفا في المصارف لديهم ازدواج وظيفي

أما في المصارف التجارية، اتضح وجود 140 من أصل 279 موظفا في مصرف النوران لديهم ازدواج وظيفي، بنسبة 35%، ثم جاء مصرف الإسلامي ثانيا بنسبة 32% بواقع 184 من 575 موظفا.

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ثم تراوحت نسبة في المصارف المتبقية بين 2 و27%، وذلك بإجمالي 2148 موظفا لديهم ازدواج وظيفي من أصل 22 ألفا و828 موظفا.