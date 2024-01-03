العابد يبحث استئناف تدريب الباحثين عن العمل في بلدية زويلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على العابد الرضا، اليوم الأربعاء، استئناف تدريب الباحثين عن العمل في بلدية زويلة.

جاء ذلك خلال لقاء العابد مع رئيس المجلس التسييري لبلدية زويلة حسن الشريف، حيث تطرقا إلى إمكانية تنفيذ برامج عبر مبادرة «مهنتك مستقبلك» خاصة في المجالات الزراعية والطاقة الشمسية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واستعرض اللقاء آلية تنظيم سوق العمل عبر حملات التفتيش بالمنطقة بالتعاون مع الإدارات بالبلدية.