مواطنة ليبية عالقة في غزة تُناشد إخراجها مع أولادها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت مواطنة ليبية عالقة في قطاع غزة السلطات المساعدة في إخراجها مع أولادها، بحسب مقطع مصور متداول على موقع «فيسبوك».

وخاطبت المواطنة سعاد عبدالنبي الأحمر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لإخراجها من قطاع غزة.

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وأضافت أنها أرسلت أوراقها إلى السفارة، وتريد تدخلاً حكوميًا لاستكمال بعض الإجراءات لإخراجها رفقة أولادها في أسرع وقت ممكن، قائلة: «نحن شبه قاعدين في الشارع».

ويشهد القطاع المحاصر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي قصفًا يستهدف المدنيين، مخلفًا أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة الـ60 آلاف جريح.