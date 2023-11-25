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باتيلي: للوضع بغزة عواقب في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 25 نوفمبر 2023, 08:24 مساء
باتيلي: للوضع بغزة عواقب في ليبيا
فلسطينيون يقفون وسط آثار دمار خلفته غارة إسرائيلية على غزة، 18 نوفمبر 2023. (وفا)
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أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي على الملف الليبي.

وقال باتيلي في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم السبت، إن المشاكل في ليبيا كانت موجودة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية وبطبيعة الحال فإن الوضع في غزة اليوم له عواقب في ليبيا، كما هو الحال في جميع أنحاء المنطقة.

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وذكّر المبعوث الأممي بما وقع قبل أسابيع قليلة عندما «أقيلت وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) من منصبها بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي في روما».

وفي 23 نوفمبر الجاري، دعا باتيلي جميع ممثلي الأطراف الليبية المختلفة للاجتماع لمناقشة المشاكل والخلافات التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات في البلاد ووضع موعد انتخابي مقبول من الجميع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا لا هوادة فيها على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني أكثرهم من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بدأت أمس الجمعة هدنة توافقت عليها المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

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