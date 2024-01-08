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شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب.. تهميش حكومي أم إهمال وفساد محلي؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 10:24 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب.. تهميش حكومي أم إهمال وفساد محلي؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 8 يناير 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ملف مطالب أهالي الجنوب الذين ينفذون احتجاجًا أدى إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي وتوقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً «في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

تفجّرت الاحتجاجات انطلاقًا من مطالب أهالي الجنوب التي تتمثل في تفعيل الأرقام الإدارية، وتوفير غاز الطهي والوقود والخدمات، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

حدة الاحتجاج الحالية شهدت تشكيكًا في أهدافها أو تسييسها، فهل تبدو هذه الاتهامات واقعية، أمام واقع في الجنوب يشهد تجاهلا من الحكومات المتعاقبة؟ وكيف تتعامل السلطات الحالية مع المطالب التي يتمسك المحتجون بالاستجابة لها؟ وهو ما يحاول البرنامج مناقشته مع كل من: الصحفي راشد الشيباني، والكاتب والباحث السياسي د. فوزي الحداد، والصحفي سالم أبوخزام، والصحفي والباحث في الشأن السياسي إدريس حميد.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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