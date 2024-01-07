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الدبيبة يفتتح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد صيانته وشركة تركية تتولى تشغيله

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 05:10 مساء
الدبيبة يفتتح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد صيانته وشركة تركية تتولى تشغيله
الدبيبة يفتتح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
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افتتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، بعد صيانته وتجهيزه بالمعامل المتخصصة، وغرف العمليات والإنعاش، الذي يشرف عليه جهاز تطوير الخدمات العلاجية.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب ستتولى تشغيله شركة «سيكل» التركية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الدبيبة أجرى جولة تفقدية داخل المركز، للتعرف على مكوناته، وآلية العمل المعتمدة داخله، رفقة مدير جهاز تطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان والفريق الطبي للشركة المشغلة.

خطة لتشغيل 4 مراكز لعلاج تأخر الإنجاب في ليبيا
وأضافت أن الشركة التركية قدمت خلال افتتاح المركز عرضًا ضوئيًا يبين خطة العمل المعتمدة خلال العام 2024 التي تستهدف تشغيل 4 مراكز متخصصة في البيضاء وسبها ومصراتة والزاوية من خلال الشراكة مع جهاز تطوير الخدمات العلاجية.

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وأوضح العرض الذي قدمته الشركة التركية أن مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب «سيتولى استقبال 300 حالة شهريًا، وتقديم خدمة متكاملة لها، إذ يُعد المركز المتخصص الأول في القطاع الصحي» وفق منصة «حكومتنا».

توطين علاج تأخر الإنجاب داخل ليبيا
وأكد الدبيبة في كلمته خلال افتتاح المركز، أهمية هذا النوع من العلاج وتوطينه بالداخل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة مع ضرورة تدريب الكوادر المحلية ورفع كفاءتها بالعمل مع هذه الشركات، مشددًا على ضرورة تنفيذ الخطة المعلنة وتفعيل المراكز المقترحة في جميع أنحاء ليبيا لأهمية هذه الخدمة للفئات المستهدفة.

وأشار الدبيبة إلى أهمية دعوة القطاع الخاص الليبي المتخصص في مجال تأخر الإنجاب، وخلق شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام لتوطين العلاج بالداخل، لتخفيف عناء السفر عن المواطنين، بالنظر إلى أن هذا العلاج يستغرق وقتًا طويلًا وتكاليف عالية.

حفل افتتاح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
حفل افتتاح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
حفل افتتاح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
حفل افتتاح مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
جولة الدبيبة بمركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
تجهيزات مركز طرابلس لعلاج تأخر الإنجاب بعد افتتاحه، الأحد 7 يناير 2023. (حكومتنا)
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