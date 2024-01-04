السيفاو يؤكد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير التعليم التقني والفني بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف السيفاو على أهمية «تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية» بين ليبيا ومصر وفتح آفاق التنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات والتخصصات كافة.

جاء تأكيد السيفاو خلال لقائه مع وفد من مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري يترأسهم رئيس المجلس محمد سالم قدح، ونائب رئيس المجلس مختار القلعي، والمدير التنفيذي للمجلس نوري مصطفى السراج، بحضور وكيل وزارة التعليم التقني والفني الفرجاني أحمد، ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة صلاح سلامة أمس الأربعاء.

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وقالت وزارة التعليم التقني والفني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير يخلف السيفاو بديوان الوزارة في طرابلس جاء «لتعزيز سبل وأطر التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لإعداد الكوادر الليبية تقنيًا وفنيًا ومهنيًا بما يخدم مشروعات القطاع الخاص».

وأضافت الوزارة أن السيفاو شدد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في التكنولوجيا الحديثة ونقلها للكوادر الليبية وفق المواصفات العالمية، مشيرة إلى «اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مُشتركة بين الوزارة والمجلس لإعداد وتنفيذ خطط تنموية يشترك فيها الوزارة والقطاع الخاص للوصول لآفاق أرحب على الأصعدة كافة».

لقاء السيفاو مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، الأربعاء 3 يناير 2023. (وزارة التعليم التقني والفني)

لقاء السيفاو مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، الأربعاء 3 يناير 2023. (وزارة التعليم التقني والفني)

لقاء السيفاو مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، الأربعاء 3 يناير 2023. (وزارة التعليم التقني والفني)