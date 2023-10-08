السيفاو يتعهد بحل المختنقات المالية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التعليم التقني والفني في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف سعيد السيفاو، ‏صباح اليوم الأحد، إن المختنقات المالية الخاصة بإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في طريقها إلى الحل.

وأكد، خلال اجتماع بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير الفرجاني أحمد، «متابعة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ملف الايفاد»، مؤكدا «عزمه معالجتها، ولا سيما بالتواصل مع وزارة المالية، لحلحلة تراكمات السنوات الماضية»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وناقش الاجتماع وضع آلية لتجميع البيانات والمعلومات عن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن لديهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج. كما بحث الاجتماع تحديد المعايير الأساسية التي حددتها اللجنة العليا للإيفاد، ومن أهمها الأولوية في صدور القرار، والعدد المستهدف للإيفاد بالمرحلة الأولى.

دراسة ومراجعة طلبات أعضاء هيئة التدريس

وأصدر وزير التعليم التقني والفني قرارا بتشكيل لجنة فرعية، تتولي دراسة ومراجعة طلبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن صدر فيهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج.

وبلغت نفقات الدولة على الطلبة الدارسين بالخارج 93 مليون دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى 30 سبتمبر. في حين بلغت المصروفات للتعليم والتعليم العالي 23 مليون دولار، وفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

من اجتماع برئاسة وزير التعليم التقني والفني في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف سعيد السيفاو في طرابس الأحد، 8 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)

من اجتماع برئاسة وزير التعليم التقني والفني في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف سعيد السيفاو في طرابس الأحد، 8 أكتوبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)