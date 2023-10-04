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حكومة الدبيبة: برنامج تنفيذي لتحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:38 مساء
حكومة الدبيبة: برنامج تنفيذي لتحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب يجتمع مع المعنيين بشؤون الإيفاد، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، اعتماد برنامج تنفيذي يقضي بإيفاد لجان مختصة لعدد من الدول، لإبرام اتفاقيات تعاون من أجل قبول الطلبة الموفدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بحضور مديري إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين والتخطيط، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، ورئيس لجنة الإيفاد بالنقابة، وعدد من نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

تشكيل لجنة مركزية
وأشار بيان للحكومة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى تحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج، المتوقف من العام 2015، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية، برئاسة رئيس لجنة متابعة الإيفاد بالنقابة، وعضوية مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا، وعضوين من النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس.

- مكتب النائب العام يعلن اعتماد مخطط تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج
- اللجنة الحكومية لتنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج تنهي أعمالها

استقبال بيانات المستهدف إيفادهم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل
وأضاف البيان أن الجامعات ستشكل لجانا فرعية، برئاسة مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وعضوية مدير مكتب شؤون الموفدين بالجامعة، ورئيس اللجنة الفرعية بمتابعة الإيفاد، على أن تعمل تحت إشراف اللجنة العليا سالفة الذكر. وجرى تحديد موعد لاستقبال بيانات المستهدف إيفادهم وفق الضوابط التي وضعتها لجنة الإيفاد المشكلة من قِبل رئاسة الحكومة في موعد أقصاه نهاية دوام الأسبوع المقبل.

وأمس الثلاثاء، اجتمع النائب العام مع عدد من المسؤولين المعنيين بملف الإيفاد، لاعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تقدمت به اللجنة المكلفة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

والسبت الماضي، انتهت أعمال اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار الإيفاد للدراسة، التي قالت إنها ستحيل تقريرها الختامي إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

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