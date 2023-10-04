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مكتب النائب العام يعلن اعتماد مخطط تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:25 صباحا
مكتب النائب العام يعلن اعتماد مخطط تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج
الصور وإلى جواره الكبير وشكشك في اجتماع لبحث مخطط الإيفاد، 3 أكتوبر 2023. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام اعتماد مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة بالخارج الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بوضع المخطط التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

جاء ذلك خلال لقاء أمس الثلاثاء جمع النائب العام المستشار الصديق الصور مع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي؛ وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة؛ وممثل الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب؛ حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع مسألة حماية الحق في التعليم، ومعالجة ملف قضية الإيفاد للدراسة وبحث المخطط من الجوانب المالية والتنظيمية والجدول الزمني المقترح لإنفاذه وإقرار آلية متابعة تنفيذه بمراعاة توافر شروط الإيفاد في المرشحين وضوابطه.

الانتهاء من تقرير الإيفاد
ويوم السبت الماضي، انتهت أعمال اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار الإيفاد للدراسة، التي قالت إنها ستحيل تقريرها الختامي إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، حسب ما نشرته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

اللجنة الحكومية لتنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج تنهي أعمالها
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
بالأسماء.. إيفاد 85 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج
سجال في اجتماع حكومة الدبيبة حول ملف الإيفاد بـ«التعليم العالي» (فيديو)

وأصدر الدبيبة في أغسطس الماضي قرارا بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها، وهي تنفيذ قرار الإيفاد بالخارج وتوزيع نسب التفويضات بين الجامعات وأوائل الجامعات، وذلك على خلفية تجاوزات مالية حدثت بملف الإيفاد للدراسة بالخارج، والتي على إثرها أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي في 29 أغسطس.

النيابة تراجع بيانات المرشحين للإيفاد
وفي 26 سبتمبر الماضي، وجه الصور وكلاء النيابة بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج والتحقق من مشروعية إيفادهم، مشددًا على إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة بالخارج بالتنسيق مع الحكومة بعد التواصل مع اللجنة المشكَّلة لغرض تنظيم الإيفاد.

جاء ذلك في اجتماع موسع، تناول «مقترح مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة العليا في الخارج والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والأسس التي استند عليها مجلس الوزراء في وضع خطة معالجة الإشكالات التي خالطت ملف الموفدين، وتوصيات لجنة الإيفاد، وملاحظات نقابة أعضاء هيئة التدريس حول مستهدفات المخطط ذات الصلة بعدد المرشحين سنويًا للإيفاد وتخصصاتهم وأولوياتهم في الاستحقاق».

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