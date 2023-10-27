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السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية والفنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 02:42 مساء
السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية والفنية
لقاء السيفاو مع مسؤولة البنك الإسلامي، 27 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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بحث وزير التعليم التقني والفني بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف السيفاو مع مسؤولة بالبنك الإسلامي للتنمية مذكرة التفاهم والتعاون المزمع توقيعها مع الجانب المغربي لتطوير الكوادر التقنية والفنية بدعم من البنك الإسلامي.

وأكد السيفاو رغبة الوزارة في التعاون مع البنك الإسلامي بما يلبي تطوير مهارات خريجي التعليم التقني والفني، للدفع بعجلة التنمية في ليبيا، وفق منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى إمكان انضمام ليبيا إلى ائتلاف التعليم التقني والفني المكون من 17 دولة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.

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