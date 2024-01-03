نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن رياحا شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- رياح جنوبية غربية على معظم الساحل وتكون شمالية غربية صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها ما بين (05-20) عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-20) مْ.

- الرؤيـة جيدة.