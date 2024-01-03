نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن رياحا شمالية غربية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح جنوبية غربية على معظم الساحل وتكون شمالية غربية صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها ما بين (05-20) عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-20) مْ.
- الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الجبل الأخضر.
- رياح جنوبية غربية صباح اليوم تتحول إلى شمالية غربية ثم غربية سـرعته ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة ظهر الغد على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر يصل إلى (2.00) متر على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل شحات ودرنة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-22) مْ.
- الرؤيـة جيدة.
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