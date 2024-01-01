القيب ينهي إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عمران القيب إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج القطاع، وقرر إعادتهم إلى سابق أعمالهم.

وأصدر القيب قراره رقم (1092) لسنة 2023، الذي أنهى بموجبه «إعارة أعضاء هيئة التدريس المعارين للعمل خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أو بالهيئة الليبية للبحث العلمي، وأعادهم إلى سابق عملهم كل حسب الجهة التابع لها» وفق نص القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وطالب القيب في المادة الثانية من قراره المؤرخ في 27 ديسمبر 2023 الجامعات الليبية بتنفيذ القرار وإيقاف مرتبات من يخالفه، مع التقيد به وتنفيذه من تاريخ صدوره.