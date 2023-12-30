ملفان على طاولة محادثات التميمي والملحق العسكري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مكتب الملحق العسكري الأميركي مع مدير مكتب قائد «القيادة العامة» الفريق خيري التميمي في بنغازي كيفية دعم الولايات المتحدة للتعاون بين المؤسسات العسكرية الليبية.

وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس»، إن مكتب الملحق العسكري شدد على أهمية «الاستمرار في العمل نحو تحقيق الوحدة في ظل حكومة منتخبة بقيادة مدنية يمكنها حماية سيادة ليبيا والمساهمة في الاستقرار الإقليمي».

- 3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر

- نورلاند يعلق على زيارة حفتر موسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»

- السفارة الأميركية تدعو الأطراف الليبية إلى قبول مبادرة باتيلي.. وتقديم «التنازلات اللازمة»

وفي 19 ديسمبر الجاري، بحث المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بيرندت مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر سبل تعزيز جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.

وقالت السفارة الأميركية في بيان، إن المسؤولين الأميركيين شددا على «أهمية توحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية، وضمان إطلاق الأموال لإعادة إعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات بطريقة شفافة يقودها الخبراء، وبدعم فني قوي من المؤسسات الدولية».