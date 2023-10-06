  • Alwasat News
Atwasat

نورلاند يعلق على زيارة حفتر لموسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 12:50 مساء
نورلاند يعلق على زيارة حفتر لموسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»
لقاء حفتر مع قائد «أفريكوم» والوفد المرافق له، الخميس 21 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
alwasat radio

حض المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين المتعاملين مع الروس بالضغط عليهم لمعرفة ما السبب الذي يجعل من مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة الأداة المفضلة للروس للمشاركة في ليبيا.

وجاءت دعوة نورلاند خلال إيجاز صحفي عبر تطبيق «زووم»، مساء الخميس، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص زيارة قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، إلى موسكو واجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعد أيام من لقائه مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي.

وقال نورلاند إن زيارة لانغلي إلى طرابلس وبنغازي كانت مقررة قبل وقوع الفيضانات، ولكن باتت مسألة الإغاثة من الفيضانات والتعافي منها في مقدمة الاهتمامات الأميركية، موضحًا أن الزيارة استهدفت التركيز على أمن الشعب الليبي ورفاهيته، لا سيما في سياق الاضطرابات المتزايدة على الحدود الجنوبية لليبيا.

نورلاند: فاغنر ساهمت في أنشطة مزعزعة للاستقرار ليس في ليبيا فحسب
وأضاف المبعوث الأميركي: «لو نظرنا إلى الحدود الليبية مع السودان وتشاد والنيجر، لوجدنا أنها كلها محفوفة بالمخاطر وهشة جدا. وللأسف، ساهمت مجموعة فاغنر في أنشطة مزعزعة للاستقرار، وليس في ليبيا فحسب، بل أيضا في كافة تلك المناطق الحدودية».

وتابع: «إذا عندما يتعامل القادة الليبيون مع نظرائهم الروس، نقترح أن يضغطوا على الروس لمعرفة ما السبب الذي يجعل من فاغنر الأداة المفضلة لهم للمشاركة في ليبيا».

جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة
تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
مجلة إسبانية: بوتين ناقش مستقبل «فاغنر» مع حفتر.. وواشنطن وجهت تحذيرا
كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟

وعاد نولاند وأوضح أن لانغلي بحث مع حفتر في بنغازي، ورئيس الأركان العامة التابع لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، في طرابلس، «كيفية بدء عملية إعادة توحيد الجيش الليبي، بدءا بقوة مشتركة قادرة على القيام بدوريات في الجنوب»، وقال: «نعتقد أنه من المناسب أن نبدأ هذه الوحدة المشتركة للقيام بدوريات في الجنوب. وبمجرد أن يصبح لدينا هذا النوع من المؤسسات الأمنية الموحدة، يصبح ثمة حكومة موحدة مع انتخابات، وتصبح ليبيا في وضع يمكنها من الاختيار من بين مجموعة من شركاء التعاون الأمني، وسيكون ذلك خيار ليبيا السيادي».

نورلاند يرد على ما أثير بشأن توقيع حفتر «مذكرة تفاهم» مع روسيا
وبخصوص ما أثير عن توقيع حفتر مذكرة تفاهم عسكرية مع روسيا، قال نولاند: «لست على علم بأي شيء تم التوقيع عليه».

والثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، إن بوتين، اقترح خلال اجتماعه مع حفتر، صفقة دفاع مشترك، مستبعدا أن توافق ليبيا على أن تصبح «مستعمرة روسية»، وفق تعبيره.

وبمقتضي الصفقة، «تزود روسيا الجيش الوطني الليبي بأنظمة دفاع جوي متقدمة وتدرب طياريه وتطور قواعد جوية روسية ليبية مشتركة في الشرق والجنوب، وأيضا قواعد بحرية مشتركة»، وفق ما نشر وينر على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا).

وقال وينر إن بوتين أصدر تعليماته شخصيا إلى وزير الخارجية وسفير روسيا لدى ليبيا لدفع اتفاقية الدفاع المشترك المقترحة عبر مجلس النواب الليبي للموافقة عليها في أسرع وقت ممكن خاصة بعد كارثة درنة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي. واختتم وينر مستبعدا موافقة ليبيا، قائلا: «من الصعب تصديق أن ليبيا ستوافق على أن تصبح مستعمرة روسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس

خوذة افتراضية تتيح التفاعل مع فان غوخ في معرض بباريس
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)

تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 6 أكتوبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 6 أكتوبر 2023)
هل تجسست «فاغنر» على ليبيا عبر قمرين صناعيين صينيين؟
هل تجسست «فاغنر» على ليبيا عبر قمرين صناعيين صينيين؟
بسبب تجاهل معركة «إيسين».. مؤرخون جزائريون يدعون لإعادة الاعتبار للعلاقات مع ليبيا
بسبب تجاهل معركة «إيسين».. مؤرخون جزائريون يدعون لإعادة الاعتبار ...
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
مهراج يبحث مع السايح التحضير للانتخابات
مهراج يبحث مع السايح التحضير للانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
الهلال الأحمر ينتشل جثتين في درنة
الهلال الأحمر ينتشل جثتين في درنة...
نورلاند يعلق على زيارة حفتر لموسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»
نورلاند يعلق على زيارة حفتر لموسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»...
نورلاند يتحدث عن خطوات لضمان عملية إعمار شفافة في درنة
نورلاند يتحدث عن خطوات لضمان عملية إعمار شفافة في درنة...
مهراج يبحث مع السايح التحضير للانتخابات
مهراج يبحث مع السايح التحضير للانتخابات...
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة...
المزيد