نورلاند يعلق على زيارة حفتر لموسكو بعد لقائه قائد «أفريكوم»

القاهرة - بوابة الوسط

حض المبعوث الأميركي إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين المتعاملين مع الروس بالضغط عليهم لمعرفة ما السبب الذي يجعل من مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة الأداة المفضلة للروس للمشاركة في ليبيا.

وجاءت دعوة نورلاند خلال إيجاز صحفي عبر تطبيق «زووم»، مساء الخميس، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص زيارة قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، إلى موسكو واجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعد أيام من لقائه مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي.

وقال نورلاند إن زيارة لانغلي إلى طرابلس وبنغازي كانت مقررة قبل وقوع الفيضانات، ولكن باتت مسألة الإغاثة من الفيضانات والتعافي منها في مقدمة الاهتمامات الأميركية، موضحًا أن الزيارة استهدفت التركيز على أمن الشعب الليبي ورفاهيته، لا سيما في سياق الاضطرابات المتزايدة على الحدود الجنوبية لليبيا.

نورلاند: فاغنر ساهمت في أنشطة مزعزعة للاستقرار ليس في ليبيا فحسب

وأضاف المبعوث الأميركي: «لو نظرنا إلى الحدود الليبية مع السودان وتشاد والنيجر، لوجدنا أنها كلها محفوفة بالمخاطر وهشة جدا. وللأسف، ساهمت مجموعة فاغنر في أنشطة مزعزعة للاستقرار، وليس في ليبيا فحسب، بل أيضا في كافة تلك المناطق الحدودية».

وتابع: «إذا عندما يتعامل القادة الليبيون مع نظرائهم الروس، نقترح أن يضغطوا على الروس لمعرفة ما السبب الذي يجعل من فاغنر الأداة المفضلة لهم للمشاركة في ليبيا».

جوناثان وينر: بوتين اقترح على حفتر صفقة دفاع تشمل قواعد جوية وبحرية مشتركة

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وعاد نولاند وأوضح أن لانغلي بحث مع حفتر في بنغازي، ورئيس الأركان العامة التابع لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، في طرابلس، «كيفية بدء عملية إعادة توحيد الجيش الليبي، بدءا بقوة مشتركة قادرة على القيام بدوريات في الجنوب»، وقال: «نعتقد أنه من المناسب أن نبدأ هذه الوحدة المشتركة للقيام بدوريات في الجنوب. وبمجرد أن يصبح لدينا هذا النوع من المؤسسات الأمنية الموحدة، يصبح ثمة حكومة موحدة مع انتخابات، وتصبح ليبيا في وضع يمكنها من الاختيار من بين مجموعة من شركاء التعاون الأمني، وسيكون ذلك خيار ليبيا السيادي».

نورلاند يرد على ما أثير بشأن توقيع حفتر «مذكرة تفاهم» مع روسيا

وبخصوص ما أثير عن توقيع حفتر مذكرة تفاهم عسكرية مع روسيا، قال نولاند: «لست على علم بأي شيء تم التوقيع عليه».

والثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، إن بوتين، اقترح خلال اجتماعه مع حفتر، صفقة دفاع مشترك، مستبعدا أن توافق ليبيا على أن تصبح «مستعمرة روسية»، وفق تعبيره.

وبمقتضي الصفقة، «تزود روسيا الجيش الوطني الليبي بأنظمة دفاع جوي متقدمة وتدرب طياريه وتطور قواعد جوية روسية ليبية مشتركة في الشرق والجنوب، وأيضا قواعد بحرية مشتركة»، وفق ما نشر وينر على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا).

وقال وينر إن بوتين أصدر تعليماته شخصيا إلى وزير الخارجية وسفير روسيا لدى ليبيا لدفع اتفاقية الدفاع المشترك المقترحة عبر مجلس النواب الليبي للموافقة عليها في أسرع وقت ممكن خاصة بعد كارثة درنة التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي. واختتم وينر مستبعدا موافقة ليبيا، قائلا: «من الصعب تصديق أن ليبيا ستوافق على أن تصبح مستعمرة روسية».