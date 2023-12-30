الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة الرابعة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء اليوم السبت.

وتحمل الحلقة عنوان «إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو»، وتتحدث عن الاحتلال الإيطالي لليبيا وما سبقه من خطوات تمهيدية، ويعاد بث الحلقة الساعة 11 مساء اليوم.

وبدأ بث الحلقات الأحد الماضي في الذكرى 72 ليوم الاستقلال، وفيها يجري رصد التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى.

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«مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

ويتخلل هذه الحلقات تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته ليبيا من تحولات خلال المئوية التي شهدت أحداثُا ضخمة قبل الوصول إلى ثورة السابع عشر من فبراير 2011.