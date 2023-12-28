لمنع سرقتها.. بلدية بنغازي تورد أغطية بالوعات أمطار غير قابلة لإعادة التدوير

القاهرة - بوابة الوسط

وردت بلدية بنغازي أغطية غرف تصريف مياه الأمطار مصنعة من مادة غير قابلة لإعادة التدوير في محاولة لمنع سرقتها.

وقالت البلدية في بيان، إن وردت 1250 قطعة من هذه الأغطية المصنوعة من مادة «GRP» بعد انتشار سرقتها بهدف تخريدها ومن ثم بيعها ما انعكس سلبا على شبكة تصريف مياه الأمطار.

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كما ورَّدت البلدية عددا من مضخات الصرف الصحي، وسلمتها إلى إدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

شحنة أغطية بالوعات أمطار غير قابلة لإعادة التدوير موردة لبني غازي، 27 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)

شحنة أغطية بالوعات أمطار غير قابلة لإعادة التدوير موردة لبني غازي، 27 ديسمبر 2023. (بلدية بنغازي)