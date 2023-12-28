حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، «مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي»، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة ووفق ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاحتفالية كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، والقنصل العام اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلويس، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة جليانا يزيد سليمان.

تعاون وتنسيق بين حكومة حماد مع اليونان

وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن مشروعَ إعادة تأهيل ميناء بنغازي البحرى يهدف إلى «استكمال مشروعي تكملة الطريق الرابط بين الرصيف الثالث والخامس، واستكمال المخزن الرئيسي»، مؤكدة أن هذا المشروع سيجري تنفيذه «بالتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، والحكومة اليونانية».

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وأشاد الحويج خلال الاحتفالية بعمق العلاقات بين ليبيا واليونان، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لإعادة فتح خطوط الملاحة البحرية بين ليبيا واليونان، وذلك لربط الموانئ الموجودة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أوروبا عبر الموانئ اليونانية.

الأمم المتحدة تعلن إكمال إعادة تأهيل ميناء بنغازي

وفي 11 ديسمبر الجاري أعلن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا أن برنامج الأغذية العالمي «أكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي بفضل تمويل من حكومة اليونان»، وفق ما نشرته المنظمة الدولية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الأمم المتحدة يومها أن إعادة تأهيل ميناء بنغازي شملت «تحسين البنية التحتية للميناء وتعزيز القدرة التجارية في المنطقة، فضلا عن تسهيل التسليم السلس للمساعدات الإنسانية».

احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)