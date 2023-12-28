  • Alwasat News
Atwasat

حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 01:42 صباحا
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي
احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

دشنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، «مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي»، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة ووفق ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاحتفالية كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، والقنصل العام اليوناني في بنغازي ستافروس فينيزيلويس، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة جليانا يزيد سليمان.

تعاون وتنسيق بين حكومة حماد مع اليونان
وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن مشروعَ إعادة تأهيل ميناء بنغازي البحرى يهدف إلى «استكمال مشروعي تكملة الطريق الرابط بين الرصيف الثالث والخامس، واستكمال المخزن الرئيسي»، مؤكدة أن هذا المشروع سيجري تنفيذه «بالتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، والحكومة اليونانية».

- بتمويل يوناني.. برنامج الأغذية العالمي يستكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي
- وزير خارجية اليونان يستعرض مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي

وأشاد الحويج خلال الاحتفالية بعمق العلاقات بين ليبيا واليونان، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لإعادة فتح خطوط الملاحة البحرية بين ليبيا واليونان، وذلك لربط الموانئ الموجودة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أوروبا عبر الموانئ اليونانية.

الأمم المتحدة تعلن إكمال إعادة تأهيل ميناء بنغازي
وفي 11 ديسمبر الجاري أعلن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا أن برنامج الأغذية العالمي «أكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي بفضل تمويل من حكومة اليونان»، وفق ما نشرته المنظمة الدولية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الأمم المتحدة يومها أن إعادة تأهيل ميناء بنغازي شملت «تحسين البنية التحتية للميناء وتعزيز القدرة التجارية في المنطقة، فضلا عن تسهيل التسليم السلس للمساعدات الإنسانية».

احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
احتفال الحكومة المكلفة من مجلس النواب بتدشين مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس ...
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن ...
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات ......
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي
حكومة حماد تدشّن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير ......
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024
حكومة حماد تنظم مؤتمرا حول قضايا الهجرة في نهاية فبراير 2024...
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة...
المزيد