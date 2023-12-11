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بتمويل يوناني.. برنامج الأغذية العالمي يستكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 08:52 مساء
بتمويل يوناني.. برنامج الأغذية العالمي يستكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي
المشاركون في جلسة استخلاص معلومات عن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي، الأحد 10 ديسمبر 2023. (الأمم المتحدة في ليبيا)
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أعلن مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الإثنين أن برنامج الأغذية العالمي «أكمل إعادة تأهيل ميناء بنغازي بفضل تمويل من حكومة اليونان» وفق ما نشرته المنظمة الدولية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الأمم المتحدة أن إعادة تأهيل ميناء بنغازي شملت «تحسين البنية التحتية للميناء وتعزيز القدرة التجارية في المنطقة، فضلا عن تسهيل التسليم السلس للمساعدات الإنسانية».

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وأشارت إلى عقد جلسة استخلاص معلومات عن المشروع في بنغازي أمس الأحد 10 ديسمبر الجاري برئاسة القنصلية العامة لليونان وبرنامج الأغذية العالمي بمناسبة الانتهاء بنجاح من المشروع.

وحضر الجلسة ممثلون عن القنصليات الإيطالية والمصرية والسودانية في بنغازي، بالإضافة إلى الجالية اليونانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جلسة استخلاص معلومات عن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي، الأحد 10 ديسمبر 2023. (الأمم المتحدة في ليبيا)
جلسة استخلاص معلومات عن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي، الأحد 10 ديسمبر 2023. (الأمم المتحدة في ليبيا)
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