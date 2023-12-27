شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، توزيع سبعة ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى، مطمئنا المواطنين بشأن توافر الوقود في محطات التوزيع ومستودعات الشركة.

وصول 34 مليون لتر بنزين إلى طرابلس

وقال بالرحيم، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء: «باشرنا تزويد محطات شركات التوزيع بعد رسوّ الناقلة (أنوار الخليج)، أمس، في ميناء طرابلس محمّلةً بـ34 مليون لتر من البنزين».

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وأضاف، في التصريح الذي نشرته المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن شركات التوزيع «توزع سبعة ملايين لتر من البنزين على بلدية طرابلس الكبرى وضواحيها»، لافتا إلى أن الناقلة «أنوار النصر» تنتظر بمنطقة المخطاف في ميناء طرابلس، لتفريغها.

توافر الوقود في مستودعات شركة البريقة

وجدد بالرحيم تأكيد «توافر الوقود بمختلف مستودعات شركة البريقة»، منوها إلى صدور «التعليمات لإدارة التشغيل بالمنطقتين الغربية والجنوبية بالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود وشركات التوزيع، وتكثيف الجهود، واستمرار تزويد المحطات وعمل محطات شركة البريقة على مدى الساعة».

وثمّن رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، في تصريحه، جهود العاملين بمختلف مستودعات شركة البريقة والجهات المعنية، للمحافظة على آلية التوزيع داخل المحطات، مطمئنا المواطنين بـ«أن الوقود متوافر، ولا داعي للهلع».

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن ومناطق ليبية عودة أزمات نقص الوقود، خاصة في مناطق جنوب وجنوب شرق ليبيا منذ أيام، وكذلك عودة ظاهرة تكدس السيارات عند عدد من محطات الوقود في طرابلس ومناطق أخرى.