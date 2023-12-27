  • Alwasat News
Atwasat

شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 09:57 مساء
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، توزيع سبعة ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى، مطمئنا المواطنين بشأن توافر الوقود في محطات التوزيع ومستودعات الشركة.

وصول 34 مليون لتر بنزين إلى طرابلس
وقال بالرحيم، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء: «باشرنا تزويد محطات شركات التوزيع بعد رسوّ الناقلة (أنوار الخليج)، أمس، في ميناء طرابلس محمّلةً بـ34 مليون لتر من البنزين».

- «البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق

وأضاف، في التصريح الذي نشرته المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن شركات التوزيع «توزع سبعة ملايين لتر من البنزين على بلدية طرابلس الكبرى وضواحيها»، لافتا إلى أن الناقلة «أنوار النصر» تنتظر بمنطقة المخطاف في ميناء طرابلس، لتفريغها.

توافر الوقود في مستودعات شركة البريقة
وجدد بالرحيم تأكيد «توافر الوقود بمختلف مستودعات شركة البريقة»، منوها إلى صدور «التعليمات لإدارة التشغيل بالمنطقتين الغربية والجنوبية بالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود وشركات التوزيع، وتكثيف الجهود، واستمرار تزويد المحطات وعمل محطات شركة البريقة على مدى الساعة».

وثمّن رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، في تصريحه، جهود العاملين بمختلف مستودعات شركة البريقة والجهات المعنية، للمحافظة على آلية التوزيع داخل المحطات، مطمئنا المواطنين بـ«أن الوقود متوافر، ولا داعي للهلع».

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة مدن ومناطق ليبية عودة أزمات نقص الوقود، خاصة في مناطق جنوب وجنوب شرق ليبيا منذ أيام، وكذلك عودة ظاهرة تكدس السيارات عند عدد من محطات الوقود في طرابلس ومناطق أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في دبي
عون يطالب «المركزي» بإلغاء وديعة 10 ملايين دولار لحساب شركة في ...
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات ......
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير ......
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد ......
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد ......
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة...
المزيد