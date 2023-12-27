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بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 06:50 مساء
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
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أعلنت بلدية مصراتة انطلاق قافلة مسـاعدات إنسانية من مطار مصراتة الدولي إلى مطـار العريش الدولي في مصر، لإغاثة أهالي غزة التي ترزح تحت عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكتوبر الماضي. 

المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني
وتأتي هذه الرحلة ضمن «حملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني» بالشراكـة مع الهلال الأحمر الليبي، حسب بيان صادر عن البلدية.

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ويتواصل تسيير قوافل الإغاثة الليبية إلى قطاع غزة. ففي وقت سابق هذا الشهر، أطلقت بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس قافلة غزة الطبية «فلسطين قضيتنا»، التي شملت «مواد إغاثة ومساعدات طبية، تضم سيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية».

قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
قافلة إغاثة ليبية قبل انطلاقها إلى مطار العريش، 27 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)
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