الأمم المتحدة تنظم برنامجا تدريبيا لتمكين أعضاء مجالس الشباب من المشاركة في الحكم البلدي

القاهرة - بوابة الوسط

أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامجا تدريبيا، استمر لثلاثة أيام لتمكين أعضاء مجالس الشباب المنتخبين من المشاركة بنشاط في الحكم البلدي، وتمثيل مجتمعاتهم المحلية والإسهام في إحداث تغيير إيجابي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان اليوم، إن هذا التدريب زود المشاركين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لاستكشاف الأدوات والتكنولوجيا الرقمية التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز الشفافية والكفاءة ووصول الجمهور إلى المعلومات داخل البلديات.

تغيير إيجابي وبناء ليبيا أكثر شمولا

وتابع أن التدريب سيمكن المشاركين من الاضطلاع بدور قيادي في تشكيل مستقبل مجتمعاتهم من خلال الشفافية المتمثلة في شفافية عمليات صنع القرار باستخدام الحلول الرقمية، والكفاءة من خلال استكشاف مختلف الأدوات الرقمية لتبسيط العمليات البلدية، وضمان استجابة الحكومة المحلية وفعاليتها، وتبادل المعلومات بتحسين إمكانية حصول الجمهور على المعلومات من خلال الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا.

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ولفت البرنامج إلى أن هذه المبادرة جزء من مشروع الحكم المحلي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يعمل على رفع قدرات الشباب لإحداث تغيير إيجابي وبناء ليبيا أكثر شمولا وازدهارا للجميع بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

جانب من البرنامج التدريبي. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

جانب من البرنامج التدريبي. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

جانب من البرنامج التدريبي. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)