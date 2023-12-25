بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ أكثر من مليون و39 ألف طالب وطالبة تأدية الامتحانات النهائية للفصل الأول لسنوات النقل، والفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتستمر امتحانات منتصف العام من اليوم الإثنين وحتى الرابع من يناير المقبل، حسب بيان وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توزيع الطلاب الممتحنين

ويؤدي امتحانات صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 769 ألفا و293 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 190 ألفا و498 طالبا في الصف السادس، و189 ألفا و410 طلاب في الصف السابع، و177 ألفا و957 طالبا في الصف الثامن، و116 ألفا و772 طالبا في الصف الأول الثانوي، و94 ألفا و656 طالبا في الصف الثاني الثانوي.

- أكثر من مليون و39 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام الإثنين المقبل

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 170 ألفا و535 طالبا، والشهادة الثانوية 99 ألفا و402، في حين لدى بلدية درنة خطة تعليمية خاصة مراعاة لما مرت به المدينة جراء العاصفة «دانيال».

طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)

طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)

طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)