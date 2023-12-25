  • Alwasat News
Atwasat

بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 02:00 مساء
بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
alwasat radio

بدأ أكثر من مليون و39 ألف طالب وطالبة تأدية الامتحانات النهائية للفصل الأول لسنوات النقل، والفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتستمر امتحانات منتصف العام من اليوم الإثنين وحتى الرابع من يناير المقبل، حسب بيان وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توزيع الطلاب الممتحنين
ويؤدي امتحانات صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 769 ألفا و293 طالبا وطالبة، موزعين بواقع 190 ألفا و498 طالبا في الصف السادس، و189 ألفا و410 طلاب في الصف السابع، و177 ألفا و957 طالبا في الصف الثامن، و116 ألفا و772 طالبا في الصف الأول الثانوي، و94 ألفا و656 طالبا في الصف الثاني الثانوي.

أكثر من مليون و39 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام الإثنين المقبل

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 170 ألفا و535 طالبا، والشهادة الثانوية 99 ألفا و402، في حين لدى بلدية درنة خطة تعليمية خاصة مراعاة لما مرت به المدينة جراء العاصفة «دانيال».

طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
طلاب يؤدون الامتحانات في إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية، 25 ديسمبر 2023. (التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز نشاطات الاتحاد

عضو اتحاد الكرة الليبي عادل الأوجلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا جريدة ورقية تبرز ...
العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!

العلماء يخترعون «حاسبة الموت»!
أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة

أمراض خطيرة وكارثة صحية على أبواب غزة
تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»

تضامنا مع غزة.. قناة تركية تفصل مذيعة قدّمت الأخبار وأمامها كوب «ستاربكس»
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»

مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل تورط امرأة في قتل ابنتي زوجها «الرضيعتين»
شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»

شاهد.. جدل بين محللي «ملعب الوسط» حول أحداث مباراة الاتحاد والأولمبي في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا بحق نازحين بغزة

«الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عمليات تصفية جسدية واعتقالات وتنكيلًا ...
المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. آلاف يتظاهرون في الرباط للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي
شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش أزمة غياب الدولة عن المشهد الرياضي في ليبيا
تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ

تحليل القمر الصناعي: العدوان الإسرائيلي على غزة من بين الأكثر دموية في التاريخ
الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)

الأهلي طرابلس يعبر أساريا بثلاثية نظيفة في «دورينا» (صور)
كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا

كاريكاتير خيري - 24 ديسمبر.. الذكرى 72 لاستقلال ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية لإعادة الوحدة والتوافق (فيديو)

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد السنوسي يدعو إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية...
تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة

تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس

الدبيبة: مجلس النواب مسؤول عن عرقلة الانتخابات.. وبناتي عانين قصف طرابلس
سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى

سفير أميركي سابق بـ«تل أبيب»: حماس لن تهزم.. والأفضل التفاوض لعودة الأسرى
«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في افتتاح سوق المال.. الدبيبة: لن تكون للمؤسسات فقط وإنما لكل الليبيين
في افتتاح سوق المال.. الدبيبة: لن تكون للمؤسسات فقط وإنما لكل ...
الكبير يبحث الموازنة التقديرية للمركزي العام 2024
الكبير يبحث الموازنة التقديرية للمركزي العام 2024
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
بخدعة سيارة الأجرة.. ضبط شخص ارتكب جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
بخدعة سيارة الأجرة.. ضبط شخص ارتكب جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية
قفزة للدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
عطاف: ليبيا مصدر أساسي لأسلحة متطورة بحوزة المجموعات الإرهابية في الساحل
عطاف: ليبيا مصدر أساسي لأسلحة متطورة بحوزة المجموعات ......
بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)
بدء امتحانات نصف العام في جميع المناطق (صور)...
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في تاجوراء
بحوزته قنابل وسلاح ناري.. ضبط متهم بترويج المخدرات في ......
بخدعة سيارة الأجرة.. ضبط شخص ارتكب جرائم سرقة بالإكراه في بنغازي
بخدعة سيارة الأجرة.. ضبط شخص ارتكب جرائم سرقة بالإكراه في ......
المزيد