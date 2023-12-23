ضبط 150 رأسًا من الأغنام في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مركز شرطة غريان بمديرية أمن شرق الجبل 150 رأسا من الأغنام سرقت مساء الخميس الماضي من منطقة رأس اللفع بدائرة اختصاص مركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة.

وقالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن الأغنام ضبطت بمزرعة المتهم بمدينة غريان فيما جرى تسليمها إلى مركز شرطة العزيزية، كما جرى تسليم المتهمين إلى المركز ذاته.

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بعد ذلك، جرى تسليم الأغنام إلى صاحبها واتخاد الإجراءات القانونية إزاء المقبوض عليهم.

الأغنام التي ضبطت في مزرعة بغريان بعد سرقتها من العزيزية (وزارة الداخلية)

الأغنام التي ضبطت في مزرعة بغريان بعد سرقتها من العزيزية (وزارة الداخلية)