محادثات ليبية - إيطالية بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الجمعة، إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية - الإيطالية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى آليات التعاون في مجالات التدريب، ورفع كفاءة أعضاء حرس الجمارك، وبناء قدراتهم في مجال حماية السواحل، إلى جانب التعاون والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

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ورحب المبروك، خلال اللقاء، بعودة الشركات الإيطالية إلى العمل في ليبيا بالمشروعات التنموية ومجالات الاستثمار، وعلى وجه الخصوص إنتاج الطاقة النظيفة.

وصادقت الحكومة الإيطالية في العام 2021 على مشروع قانون لاتفاقية بين ايطاليا وليبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية -آنذاك- إن الاتفاقية «ستكون أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

لقاء المبروك ووزير المالية الإيطالي، 22 ديسمبر 2023. (وزارة المالية)

لقاء المبروك ووزير المالية الإيطالي، 22 ديسمبر 2023. (وزارة المالية)

لقاء المبروك ووزير المالية الإيطالي، 22 ديسمبر 2023. (وزارة المالية)