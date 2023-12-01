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منتدى تجاري ليبي إيطالي ينطلق في روما الأربعاء بمشاركة 100 رجل أعمال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 09:39 مساء
منتدى تجاري ليبي إيطالي ينطلق في روما الأربعاء بمشاركة 100 رجل أعمال
مبنى الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما. (أرشيفية: الإنترنت)
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تستضيف العاصمة الإيطالية روما منتدى تجاريًا الأربعاء المقبل بعنوان «ليبيا وإيطاليا.. ننمو معًا»، بمشاركة شركات من البلدين، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011.

يفتتح المنتدى رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليتشي، ويعقد في أحد فنادق روما، ويشهد مشاركة 100 رجل أعمال في مختلف المجالات الاستثمارية، وفق وكالة «نوفا».

كما يشارك سفير ليبيا في روما مهند يونس، والسفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبريني (عبر الفيديو)، ورئيس مجموعة أصدقاء ليبيا البرلمانية السيناتور ماركو سكوريا.

الغرفة التجارية المشتركة تنظم المنتدى
تنظم الاجتماع غرفة التجارة الإيطالية الليبية بالشراكة مع السفارة الليبية في إيطاليا وشركتي «إيني» و«سباركل» بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة الإيطالية العربية المشتركة.

- توقيع مذكرة تفاهم لتوحيد استراتيجية العمل التجاري بين ليبيا وإيطاليا
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- أبوهيسة يؤكد أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين ليبيا وإيطاليا

وتقول الوكالة الإيطالية إن ليبيا تتمتع بمجتمع ريادة أعمال غير مكتمل ولكنه حيوي ومهم ويتكون بشكل أساسي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في ظل اهتمام خاص ليبي بالصناعة الإيطالية. وتسعى الفاعلية الاقتصادية إلى إطلاق مرحلة جديدة من تثمين وزيادة التبادلات التجارية ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

البنية التحتية والنفط من مجالات التعاون الإيطالي الليبي 
وتشمل المجالات الأساسية للمنتدى: البناء والبنية التحتية والهندسة المعمارية والخدمات اللوجستية والأدوية والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والزراعة والغذاء والنفط والغاز والتقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة التحويلية.

وعلى هامش الاجتماع، تعقد اجتماعات بين رواد الأعمال الليبيين والإيطاليين من أجل تسهيل التواصل بين الشركات وذلك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني ستجرى زيارة لمركز عمليات شبكة «سباركل»، وهو أحد مراكز القيادة والسيطرة والأمن الأكثر تقدمًا في أوروبا.

وفي سياق التعاون الليبي الإيطالي اجتمع رئيس مجموعة إينيس المسؤول عن صيانة مطار طرابلس الدولي، إليو فرانشي، والمدير العام لمجموعة «تاروس» دانيلو ريتشي مع رواد أعمال ليبيين آخرين لمناقشة المشاكل التشغيلية التي تواجه مشروع صيانة المطار.

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