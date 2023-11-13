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أبوهيسة يؤكد أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين ليبيا وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 01:10 صباحا
أبوهيسة يؤكد أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين ليبيا وإيطاليا
وزير الصناعة خلال مشاركته في المنتدى الصناعي الليبي بتونس، 23 نوفمبر 2021، (وزارة الصناعة)
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أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد أبوهيسة أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين ليبيا وإيطاليا التي «تعتبر شريكا رئيسيا لليبيا» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

والتقى أبوهيسة في مكتبه بديوان وزارة الصناعة والمعادن بطرابلس، صباح أمس الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبريني.

محاور اجتماع أبوهيسة والسفير الإيطالي
وقالت وزارة الصناعة والمعادن إن أبوهيسة بحث مع السفير الإيطالي عودة الشركات الإيطالية للعمل والاستثمار في ليبيا وخاصة في قطاع الصناعة والمعادن واستئناف الإنتاج في مصنع الشاحنات والحافلات بتاجوراء، والجهود المبذولة من الوزارة لتذليل الصعوبات مع شركة «إيفيكو» الشريك في المصنع.

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وأوضح السفير الإيطالي خلال اللقاء أن «الصناعة هي إحدى الدعامات الأساسية في العلاقات مع ليبيا»، مشيرا إلى «وجود توجه على أعلى المستويات في بلاده لمساندة ودعم ليبيا في إطار تعزيز السلام والاستقرار».

وقال السفير الإيطالي «إن عودة النشاط الاقتصادي عامل مهم للاستقرار»، منوها بـ«أنه سجري عقد بعض الفعاليات الصناعية والاقتصادية في البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة».

شراكات عمل بين ليبيا وإيطاليا
وفي ختام اللقاء جدد أبوهيسة «التأكيد على ضرورة الشروع في خلق شراكات عمل حقيقية وإتاحة الفرصة للمستثمرين والصُنَّاع للتواصل والعمل الفعلي والوصول إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وحضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة مسعود عمار المشمر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية محمد المتناني، ومدير مكتب الوزير المكلف وجدي السعداوي، وعبدالوهاب المرامي عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية في ليبيا جياكومو جرانديسي.

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