أبوهيسة وعون يبحثان توطين صناعة معدات النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوهيسة مع وزير النفط والغاز محمد عون توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا عبر توظيف الإمكانات المتاحة بالمصانع الوطنية العامة والخاصة من خلال عقد شراكات استثمارية مع الموردين والمصنعين العالميين.

جاء ذلك في اجتماع بديوان وزارة الصناعة، حيث أشار الطرفان إلى أهمية تقليل الاستيراد من الخارج في هذا الإطار، وخلق فرص عمل ووظائف للكوادر الليبية المتخصصة ونقل التقنية في مجال تصنيع المواد والمعدات، حسب بيان «الصناعة» على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

لقاء بين عون ونائب وزير الخارجية الياباني

ووجه الوزيران بتكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل لإنجاز برنامج عمل مشترك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

كما التقى عون أمس نائب وزير خارجية اليابان والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا، والوفد المرافق له، حيث تناولا سبل تطوير العلاقة مع الشركات اليابانية للاستثمار في تطوير المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير، وإنتاج النفط الصخري، والمشاركة في الاستكشافات البرية والبحرية، وفق بيان وزارة النفط.