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أبوهيسة يدعو إلى تكامل عربي في مجال الصناعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 05:43 مساء
أبوهيسة يدعو إلى تكامل عربي في مجال الصناعة
لقاء أبوهيسة مع مسؤولي المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب. (وزارة الصناعة والمعادن)
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دعا وزير الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أحمد أبوهيسة، إلى «ضرورة وجود تكامل عربي بمجال الصناعة في إطار الإستراتيجية العربية للتكامل الصناعي»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

جاءت دعوة أبوهيسة في كلمة ألقاها أمام مسؤولي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، حيث كان في استقباله المدير العام للمنظمة، عاجل صقر الصقر.

التعاون بين ليبيا والمنظمة العربية للتنمية الصناعية
وقالت وزارة الصناعة والمعادن إن أبوهيسة بحث مع مسؤولي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أوجه التعاون بين المنظمة وليبيا، وتعزيز جسور التواصل، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات المشاريع ذات الصلة بمجالات عمل المنظمة والوزارة.

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وأكد أبوهيسة، خلال كلمته أمام مسؤولي المنظمة والوفد المرافق له، أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة الرامي إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، مشيدا بمنصة «طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية» APIP.online، والدور الذي تلعبه في دعم الصناعة والتعدين في الدول العربية، وتسهيل عمل المنشآت بعرض منتوجاتها وخدماتها بشكل مجاني، بالإضافة إلى فتح الأسواق العالمية، للترويج لها.

إمكانات ليبيا الصناعية
وثمن أبوهيسة، في الوقت نفسه، توجهات المنظمة، ومواكبتها التطورات التكنولوجية والرقمية مثل آليات تسهيل الولوج إلى المعلومات، وتيسير عملية التواصل مع مختلف المؤسسات في الدول العربية، منوها بأن «لدولة ليبيا إمكانات مهمة في المجال الصناعي والتعديني، من شأنها خدمة العالم العربي».

وأبرز أبوهيسة كذلك اهتمام ليبيا بـ«القطب التكنولوجي والتقنيات الرقمية في برامجها التي تعنى بالصناعة والتعدين»، مبديا استعدادها لاستضافة فعاليات وأنشطة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وتوطيد التواصل معها، بحسب وزارة الصناعة والمعادن.

لقاء أبوهيسة مع مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب. (وزارة الصناعة والمعادن)
لقاء أبوهيسة مع مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب. (وزارة الصناعة والمعادن)
لقاء أبوهيسة مع مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب. (وزارة الصناعة والمعادن)
لقاء أبوهيسة مع مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب. (وزارة الصناعة والمعادن)
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