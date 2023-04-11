وزير صناعة يؤكد ضرورة رفع جودة المنتج الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أحمد أبوهيسة، ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاءه مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن عوض الشريف، وعضو مجلس الإدارة جلال عبدالله باني ورئيس مجلس إدارة شركة الرطيل لصناعة مواد البناء جلال أرطيل، ورئيس مجلس إدارة مصنع زليتن للحديد خالد التومي.

- افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بأن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الغرفة في أداء مهامها، حيث أكد الوزير ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي.