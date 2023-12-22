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وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 05:22 مساء
وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت
أدوية خاصة بمرضى السكري تصل سرت، 22 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)
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استقبلت العيادة المركزية للسكري التابعة لإدارة الخدمات الصحية في سرت، اليوم الجمعة، شحنة دوائية خاصة بمرضى السكري.

وتحتوي الشحنة على «الأنسولين العادي 30/70، والأنسولين العادي N، والأنسولين العادي R، وأقلام الأنسولين: لانتس وهومولوق ونوفوربد، وسرنجات أنسولين».

وصول شحنة أدوية علاجية لمرضى السكري في سرت
تكفي شهر ونصف.. وصول شحنة أدوية لمرضى السكري في سرت

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، محمد إدريس، لـ«بوابة الوسط» إن أدوية السكر متوافرة، وتغطي احتياجات المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية.

وحسب بيانات رسمية، فقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة العلاجية لمرضى السكري 10 آلاف مريض ومريضة. 

أدوية خاصة بمرضى السكري تصل سرت، 22 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)
أدوية خاصة بمرضى السكري تصل سرت، 22 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)
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