تكفي شهر ونصف.. وصول شحنة أدوية لمرضى السكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية سرت الدكتور محمد إدريس وصول الشحنة الدوائية الخاصة بعلاج مرضى السكري في بلدية سرت إلى مخازن الإدارة.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن الشحنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى، وتكفي احتياجات مرضى في البلدية لشهر ونصف الشهر تقريبا، في ظل تزايد أعدادهم خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوزوا أكثر من ثمانية آلاف مواطن ومواطنة.

وتضمنت الشحنة أدوية: «الأنسولين 30/70» و«الأنسولين N» و«الأنسولين R»، وأقلام «الأنسولين 30، والأنسولين لانتس، والأنسولين هومولوق، والأنسولين نوفوربد»، ودواء «الداوانين 5 مل،» وحبوب «جلوكوفاج 500».

وأكدت إدارة الخدمات الصحية بسرت أن الأدوية العلاجية متوافرة بكميات كافية لتغطية احتياجات المرضى.