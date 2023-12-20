وفد «الاقتصاد» في بكين لبحث عودة الشركات الصينية الكبرى إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع مسؤولي وزارة التجارة الصينية ملف عودة الشركات الصينية الكبرى للعمل في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي من شأنها استكمال المشروعات السابقة وإقامة أخرى جديدة، ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى بكين، والذي ضم مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد ومدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عصام الملهوف ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي الصيني ميلاد البريكي ومساعد الملحق التجاري بالسفارة الليبية في بكين نجيب ضو، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ملف عودة الشركات الصينية إلى ليبيا

وأكدت الصيد اهتمام وزير الاقتصاد والتجارة بالملف الاقتصادي والتجاري الصيني وعودة الشركات بأسرع وقت للعمل بليبيا ، كما تشجع الوزارة الشركات الصينية الراغبة بالعودة للعمل بليبيا وتسهل كافة الإجراءات لها وفق القانون، منوهة بأهمية مشاركة الشركات الصينية في إنشاء معرض طرابلس الدولي التي تبلغ مساحته نحو 47 هكتار بمواصفات عالمية.

- مستشارة وزير الاقتصاد تطالب بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على دخول السوق الليبي

وحثت الصيد الشركات الصينية الكبرى للاستفادة من مميزات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والفرص الواعدة لتجارة العبور والاستثمار، خاصة ما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي.